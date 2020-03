Anche a Moretta attivo il servizio di spesa a domicilio

Anche il Comune di Moretta si è attivato per il servizio di spesa a domicilio per anziani e per coloro che sono soggetti a cure specifiche o hanno difficoltà a muoversi di casa.

Il servizio prevede la consegna di medicinali e prodotti alimentari ed è reso possibile grazie alla collaborazione tra l'Amministrazione, la Protezione Civile e la Croce Rossa di Moretta.

Chi volesse usufruire del servizio può contattare i volontari al numero 0172634255 nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle alle 12 per l'ordine e la consegna dei prodotti.