Boves, circolava senza un valido motivo: denunciato dalla Polizia Locale

Continuano i controlli messi in atto dagli agenti della Polizia Locale, servizio convenzionato di Boves – Peveragno, al fine di verificare il rispetto delle direttive contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.



Gli agenti nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo hanno denunciato una persona per violazione dell’articolo 650 del Codice Penale (riguardante la “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”) perché senza un valido motivo circolava per la città.



Si ricorda che si debbono limitare al massimo gli spostamenti e sono consentiti quelli comprovati da esigenze lavorative improrogabili, situazioni di necessità e motivi di salute.