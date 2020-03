Bra, sospeso il Mercato della Terra di domenica 15 marzo

Quelle che stiamo vivendo a Bra (e in tutta Italia), non sono giornate come tutte le altre. Davanti ad una pandemia globale come quella del Coronavirus, che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere, tra la paura legittima della cittadinanza e le restrizioni sacrosante volute dalle Istituzioni, l’intera città si è fermata.Una soluzione necessaria e sofferta per arginare il diffondersi del Covid-19, che riguarda anche il Mercato della Terra.

Tutti a casa domenica 15 marzo anche i produttori locali, che danno appuntamento alla terza domenica del mese prossimo (19 aprile).Perché sì, meglio sospendere tutto e sperare che questo aiuti ulteriormente la sconfitta del virus. Ci si deve fermare. Ma solo per poter ripartire alla grande.