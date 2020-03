Coronavirus, da domani la Merlo chiude per una settimana in attesa di ulteriori sviluppi

La Merlo di San Defendente di Cervasca chiude per una settimana. E’ quanto si evince da una riunione appena conclusa con la dirigenza e le rappresentanze sindacali di stabilimento terminato intorno alle ore 16 di oggi, venerdì 13 marzo.



La chiusura è attiva da domani, sabato 14 marzo e durerà fino al 22 marzo in attesa di ulteriori sviluppi.



L’azienda ha attivato la possibilità, per chi può, di lavorare in smart working.