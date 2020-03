Coronavirus: gli accorgimenti di Bus Company durante l'emergenza

La Bus Company Srl di Saluzzo, nel rispetto del Dpcm dell’11 marzo recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha deciso di adottare alcuni importantissimi accorgimenti per impedire il diffondersi dell’epidemia.

Nello specifico, sono vietati ai cittadini sia l’accesso ai mezzi tramite le porte anteriori degli autobus, che resteranno quindi chiuse, sia l’utilizzo del corridoio nella parte adiacente le prime due file di sedili anteriori, dove il passaggio sarà interdetto da un nastro bianco e rosso. La validazione dei biglietti è garantita tramite i validatori di bordo posti nella parte posteriore dei pullman. L’azienda ricorda che le biglietterie sono aperte e allestite nel rispetto delle distanze di sicurezza, ma incentiva i cittadini ad accedere agli autobus con titolo di viaggio già valido per non dover acquistare il biglietto presso l’autista.

“In accordo con la Rsu aziendale, abbiamo deciso di prendere alcune cautele che riteniamo indispensabili per preservare la salute di tutti i cittadini e dei nostri dipendenti – dichiara Enrico Galleano, amministratore delegato di Bus Company Srl –. Ancora una volta, come spesso abbiamo fatto in passato, ci appelliamo al senso civico dei nostri passeggeri, chiedendo loro aiuto e collaborazione, invitandoli a tenere sui mezzi la giusta distanza tra di loro e a limitare al minimo i contatti con il nostro personale viaggiante. L’accesso e la discesa dai mezzi saranno consentiti solo dalla porta posteriore, in prossimità del quale sarà possibile validare anche i biglietti. Chiediamo a tutti in questo periodo di utilizzare la tecnologia che oggi consente di poter salire sui nostri mezzi con titoli di viaggio già validati. Auspichiamo comportamenti responsabili da parte di tutti, consapevoli che così facendo questa emergenza avrà presto fine”.