Coronavirus, primo caso di contagio anche a Canale

"Pochi minuti fa sono stato contattato dagli uffici Asl. Purtroppo un nostro concittadino è stato riscontrato positivo al test del Coronavirus".



A scrivere è il sindaco di Canale Enrico Faccenda, che sull’esempio di ormai diversi altri amministratori della zona di Langhe e Roero (Alba, Roddi, Santa Vittoria d’Alba, Narzole, La Morra) ha ritenuto di avvisare la popolazione, utilizzando i canali social, del previsto manifestarsi della pericolosa infezione anche nelle nostre zone.



"Al momento (la persona) si trova in discrete condizioni di salute, ma in via precauzionale è ricoverato presso l'ospedale di Cuneo", aggiunge il primo cittadino nel suo messaggio, rilevando poi come, "normalmente, all'insorgere del primo caso, seguono statisticamente altri ammalati. L'Asl contatterà le persone che negli ultimi giorni sono state a contatto col malato. Tutto ciò per chiedervi, cari concittadini, di seguire senza allarmismi le regole che conosciamo bene. Soprattutto evitate di uscire di casa. Siamo una comunità forte e questo è il momento di dimostrarlo. Grazie a tutti per la collaborazione".