Cuneo, al via con Satispay la raccolta fondi dell’AslCn1 per l’emergenza Corona Virus

Oltre alle campagne attraverso conto corrente bancario, già attivate dall’AslCN1 e dall’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle per raccogliere fondi per l’emergenza da Corona Virus “Covid 19”, grazie alla collaborazione con Satispay, il sistema di mobile payment nato per iniziativa di tre giovani imprenditori cuneesi e cresciuto in tutta Italia, ora si possono inviare fondi per aiutare le strutture ospedaliere ancora più semplicemente e rapidamente. Basta collegarsi al sito www.aslcn1.it/coronavirus_raccolta_fondi/ , cliccare su "dona con Satispay" e confermare la donazione dal proprio smartphone.L’iniziativa è stata promossa per risponde all’esigenza di chi vuole aiutare la Sanità, attraverso donazioni liberali, in un modo più pratico e veloce. Con Satispay si potranno donare piccole o grandi cifre senza costi aggiuntivi.

Inoltre proseguono le donazioni sui due conti correnti:

Per l’Azienda ospedaliera S. Croce e CarleIBAN IT 34 H 03111 10201 000000032330 Codice SWIFT BLOP IT22487 causale “Donazione Covid-19” seguito da cognome, nome, codice fiscale del benefattore.

Per l’Azienda Locale Sanitaria CN1IBAN: IT40K0311110201000000032341Codice Swift: BLOP IT22causale “Donazione Covid-19” seguito da cognome, nome, codice fiscale del benefattore.Le campagne sono pubblicate sui siti delle Aziende (www.ospedale.cuneo.it e www.aslcn1.it) e sui canali social.