Cuneo: attivato il numero comunale per la richiesta d'informazioni non sanitarie

Nuovo incontro oggi (venerdì 13 marzo) per il COC - Centro Operativo Comunale della città di Cuneo, ovviamente dedicato agli sviluppi in merito alla situazione legata al diffondersi del Covid-19 sul territorio.

" In merito alle comunicazioni pervenute dall’ASLCN1, che segnalano la presenza di alcuni possibili casi in città tra cui un positivo all’interno della Residenza Mater Amabilis Centro, il COC sta collaborando con gli organi preposti all’adozione di tutti i provvedimenti necessari per contenere il contagio, soprattutto attraverso l’isolamento delle zone sospette " si legge all'interno del comunicato diramato dal Comune nella mattinata odierna.

"Tra le decisioni prese oggi, la conferma dei mercati alimentari in programma domani in piazza della Costituzione e a Madonna dell’Olmo, in ottemperanza a quanto specificato nella Circolare uscita ieri sera da parte del Gabinetto del Ministro dell'Interno. I mercati saranno presidiati in modo da garantire il rispetto delle distanze di sicurezza ed evitare possibili assembramenti".