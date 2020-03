Emergenza Coronavirus: Ceva sospende i mercati settimanali del 14 e 21 marzo

Ceva ha detto stop: niente mercati settimanali per due sabati (14 e 21 marzo) e niente vendita in forma itinerante nelle aree di sosta prolungata sino al 25 marzo.

Lo stabilisce un'ordinanza emanata dal vicesindaco Lorenzo Alliani (il primo cittadino, Vincenzo Bezzone, è in isolamento volontario ma, fortunatamente, è risultato negativo al tampone effettuato), con la quale si spiega che tale provvedimento è assunto in via precauzionale per prevenire la diffusione del Coronavirus nel Cebano.