Emergenza Covid-19: chiusure e nuove modalità di erogazione dei servizi Asl Cn1

Al fine di tutelare la salute pubblica l’Asl CN1 sospende ogni attività amministrativa presso i seguenti Sportelli:

Distretto Sud Ovest: Boves, Busca, Cervasca, Chiusa Pesio, Demonte, Peveragno.Distretto Sud Est: Ceva Via XX Settembre, Dogliani, Monesiglio, Ormea, Saliceto, S. Michele Mondovì, Villanova Mondovì.Distretto Nord Ovest: Bagnolo Piemonte e Paesana.

Rimarranno aperte al pubblico per le pratiche amministrative e per le prenotazioni di visite ed esami in classe U e B le seguenti sedi:

Distretto Sud Ovest: Cuneo Via Boggio, Borgo S. Dalmazzo, Caraglio, Dronero

Distretto Sud Est: Mondovì, Ceva presso Ospedale, Garessio, Carrù

Distretto Nord Est: Savigliano, Fossano, Racconigi

Distretto Nord Ovest: Saluzzo, Barge

Per quanto concerne l’attività di scelta e revoca del medico di medicina generale o del pediatra di libera, considerato il periodo di emergenza sanitaria connessa al COVID-19, sarà possibile trasmettere via e-mail le richieste di Scelta del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta, unitamente ad un documento di identità, ai seguenti indirizzi, secondo la competenza territoriale determinata dalla residenza dell’assistito:

Distretto Sud Ovest (Area Cuneo, Borgo S. Dalmazzo, Dronero): segreteria.sportellocuneo@aslcn1.it

Distretto Sud Est (Area Monregalese e Cebana): prenotazionicassa.mondovi@aslcn1.it

Distretto Nord Ovest (Area Saluzzese, Valle Po e Valle Varaita): prenotazionicassa.saluzzo@aslcn1.it

Distretto Nord Est (Area Fossano, Savigliano, Racconigi): prenotazionicassa.fossano@aslcn1.it oppure prenotazionicassa.savigliano@aslcn1.it