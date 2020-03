Giravano a Borgo San Dalmazzo ma venivano da Merano: coppia denunciata dalla polizia municipale

Prima denuncia da parte della Polizia Municipale nel Comune di Borgo San Dalmazzo per una coppia proveniente da Merano, in Trentino Alto Adige e responsabile di aver violato le misure del DCPM contro la diffusione del Coronavirus.

Diventano sempre più serrati i controlli dopo gli intensi sforzi di questi giorni volti a far percepire le restrizioni a tutti i cittadini, anche con l'ausilio dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Secondo le regole ora vigenti in Italia, è possibile circolare solo per motivi di lavoro, salute o di stringenti necessità e non era il caso della coppia fermata che non è stata in grado di giustificare in modo adeguato la sua presenza sul territorio.

"Siamo qui per cercare lavoro", avrebbero detto. Una motivazione che non regge di certo di questi tempi.