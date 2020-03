Gli odontoiatri di Cuneo: "Assicuriamo solamente interventi urgenti in quanto di pubblica necessità"

Nel rispetto dell’annuncio del presidente Conte di nuove e ulteriori misure atte a contenere il contagio da Covid 19 e fino a nuove future e diverse disposizioni riteniamo utile fornire le seguenti precisazioni.

Gli Odontoiatri assicurano un servizio di pubblica necessità: in questa fase di pandemia si devono assicurare solamente interventi urgenti, non in altro modo differibili, anche allo scopo di non appesantirele attività dei pronto soccorso ospedalieri.

Si raccomanda triage telefonico preliminare per definire la effettiva urgenza del caso e ridurre la circolazione dei cittadini. In ogni caso seguire strettamente le procedure di prevenzione già note.

L'Albo Odontoiatri, quale organo sussidiario dello Stato, quindi deputato alla tutela della salute pubblica della collettività a livello territoriale, ha comunicato ai sindaci del territorio, autorità sanitarie lacali, che la rete degli studi professionali degli odontoiatri della nostra provincia è a disposizione per le necessità che si dovessero venire a creare in relazione all’emergenza COVID-19 e all’istituzione di un permanente tavolo tecnico volto a fronteggiare le esigenze di salute e ad adottare tutte le consequenziali misure.