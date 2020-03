"Grazie alle attività del territorio, chi ci portano brioches e pizze": a scriverci un infermiere dell'ospedale di Savigliano

Buongiorno direttore

sono un infermiere del Pronto Soccorso di Savigliano.

Volevo far presente la grande solidarietà che stiamo ricevendo dalle piccole imprese locali a fronte di quello che è diventata una mole di lavoro e un rischio molto importante.

Siamo stanchi, esausti per i turni massacranti, tra turni in isolamento in pronto soccorso e in chiesa, allestita come degenza momentanea dei pazienti risultati negativi al test.

L’azienda agricola Fusero, la pasticceria "La nouvelle epoque", la pasticceria Longo di Cavallermaggiore e la pizzeria "Il capriccio", il sig. Federico Villosio e tuttoadomicilio.it tutti i giorni ci portano brioches e pizza.

Vi sembrerà stupido, ma a noi sederci a mangiare un pasto caldo non è concesso (non perché l’azienda non lo permetta ma per il fatto che non riusciamo a staccarci per troppi minuti di fila da pazienti bisognosi di tutto).

Grazie a loro, che ci portano cibarie pronte da mangiare al volo, riusciamo a mettere qualcosa sotto i denti, visto che spesso con le reperibilità si sta dentro anche piu di 12 ore consecutive.

Volevo segnalare non a scopo pubblicitario, perché sono aziende che non ne hanno proprio bisogno, ma per evidenziare il gran cuore dei titolari di piccole aziende che questa emergenza sta mettendo comunque a dura prova e per il fatto che il loro primo pensiero è stato rivolto a noi!!

Grazie

Un infermiere