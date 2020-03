Il gruppo Dimar: "Abbiamo predisposto tutte le misure a tutela dei dipendenti e della clientela"

Spett.leDirettoreTARGATO CN

In merito all’articolo pubblicato sul vostro sito in data 13marzo 2020, riteniamo opportuno precisare quanto segue:



•La Dimar Spa, ad ora, non ha ricevuto alcuna comunicazione dal Sindacato citato; quanto riportato nell’articolo, considerando la tematica delicatissima, avrebbe dovuto essere da voi professionalmente verificato, contattando la nostra Sede, ed inserire contestualmente una dichiarazione della controparte;



• apprendiamo anche con grandissimo stupore che le nostre buone prassi aziendali, frutto del lavoro congiunto del nostro Comitato Tecnico di Allineamento Emergenza Coronavirus (CTAEC),composto da alte professionalità e specifiche competenze per gestire le criticità in corso, siano state divulgate e fatte proprie da una sigla sindacale con cui non abbiamo avuto modo di interloquire da tempo.



• ad oggi abbiamo fatto produrre 800 SCHERMI IN PLEXIGLASS (L’INTERO Fabbisogno delle casse) di cui più di 400 già installati; i restanti lo saranno entro la mattinata del 14 marzo.

Tali prototipi sono stati programmati ben prima che l’articolo venisse scritto, pertanto ci sembra incredibile che qualcuno voglia prendersi immeritati meriti e trarne vantaggi mediatici in un momento di così grave emergenza per il nostro Paese.



Un comportamento davvero inopportuno.



Nel pieno rispetto dei vari decreti che si sono man mano succeduti, sino all’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DCPM) dell’11 marzo 2020, entrato in vigore il 12 marzo 2020, Dimar ha messo (e sta mettendo) in campo tutte le misure possibili atte a garantire il rispetto e la tutela della salute di lavoratori e clienti.



In particolare, oltre a quanto già detto in precedenza:

1) È attivo un servizio costante di contingentamento dei flussi, con personale specializzato, all’ingresso dei propri supermercati per garantire il rispetto delle distanze previste dal DPCM all’interno della propria superficie di vendita.



2) Ogni 15 minuti un messaggio audio invita al rispetto delle distanze di sicurezza fra i frequentatori del punto vendita.

3) La cartellonistica invita a non sostare in corrispondenza delle cassiere e a optare per pagamenti elettronici a fine di ridurre la possibilità di contatto tra lavoratore e cliente.

4) Stiamo cercando di distribuire mascherine e guanti per i lavoratori a contatto con la clientela e con i prodotti alimentari sfusi. Stiamo tuttavia riscontrando grandi difficoltà nel reperire questo dispositivo di protezione individuale (DPI) in quanto lo Stato lo ha sequestrato per il circuito medico; l’Azienda ha comunque messoa disposizione risorse economiche illimitate per poterne garantire la quantità necessaria.



5) Il sistema di aerazione interno è stato impostato per garantire il ricambio costante dell’aria senza alcun ricircolo, immettendo aria fresca dall’esterno.

6) Viene effettuata una sanificazione straordinaria di tutti i filtri presenti nei canali di aerazione.

7) In materia di welfare stiamo valutando formule di riconoscimento straordinario verso i nostri collaboratori.Ci auguriamo che possiate rettificare quanto da voi comunicato dando ampia rilevanza alle nostre dichiarazionisul vostro sito.Come si evince dal Decreto DCPM dell’11/03/2020, la Dimar e tutta la GDO, sono fortemente invitate a mantenere alti livelli di servizio per garantire i bisogni alimentari della Nazione; Vi invitiamo a tenerne conto, per fornire la corretta informazione ai vostri lettori.

Grazie