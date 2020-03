In autoisolamento per 15 giorni o via entro 24 ore: pesanti misure restrittive per non residenti a Limone Piemonte

Da oggi, venerdì 13, marzo Limone Piemonte attiva pesanti misure restrittive per non residenti e domiciliati altrove, entrati nel territorio comunale a partire dal 7 marzo.

“Si tratta di provvedimenti necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, presi d'intesa con Prefettura e Questura, per tutelare la comunità di Limone Piemonte”, spiega il primo cittadino Massimo Riberi che ha firmato l'ordinanza.

Limone Piemonte è infatti territorio ad alta vocazione turistica, con tante seconde case ambite da chi vuole trascorrere questo periodo di quarantena forzata tra i monti.

Come verrà fatta rispettare tale ordinanza?

I proprietari e i gestori di attività ricettive, alberghiere ed extra alberghiere dovranno comunicare immediatamente ai propri utenti di segnalare la propria presenza contattando il comando di Polizia Locale o la stazione dei Carabinieri o il settore di Polizia di Frontiera di Limone Piemonte. La stessa cosa dovranno farla gli amministratori di condominio nei confronti dei condomini.

I soggetti che rientrano nelle categorie indicate (non residenti o residenti ma domiciliati altrove che abbiano fatto ingresso in Limone Piemonte a far data dal 07marzo 2020) dovranno mettersi in autoisolamento per quindici giorni o, in alternativa lasciare entro 24 ore il territorio comunale.