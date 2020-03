Coronavirus, la Rolfo di Bra si ferma per messa in sicurezza, blocco degli straordinari nelle aziende metalmeccaniche albesi e braidesi

Anche la Rolfo di Bra chiude per far fronte all’emergenza Coronavirus. Lo stabilimento di corso IV novembre che impiega circa 300 dipendenti ha già chiuso nella giornata di oggi per mettere in sicurezza le maestranze. Nell'azienda che produce carrelli per automobili è stato indetto un giorno di ferie collettivo anche per lunedì 16 marzo così da garantire almeno quattro giorni (compreso il weekend) di blocco delle attività.



“Per noi la sicurezza delle maestranze rimane di primaria importanza – spiega il segretario della Fiom Domenico Calabrese – Nelle aziende metalmeccaniche di albese e braidese seguite dalla nostra sigla abbiamo attivato ovunque il blocco degli straordinari. Alla Mtm Brc di Cherasco grande partecipazione all’iniziativa sindacale allo sciopero indetto per la giornata di oggi.”