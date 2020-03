Lo studio odontoiatrico Salzano Tirone srl aperto per le urgenze: "Il nostro è un servizio sanitario di pubblica utilità" (VIDEO)

Lo Studio odontoiatrico Salzano Tirone srl di Cuneo, in via Cascina Colombaro, di fronte all'IperCoop, ha scelto di restare aperto anche in questo periodo di emergenza sanitaria a causa del Coronavirus.

"Siamo un servizio sanitario di pubblica utilità - spiega il dottor Federico Tirone motivando una scelta condivisa da tutto il personale. Siamo aperti con i nostri orari di sempre, ma garentendo solo le emergenze".

Lo studio si avvale di uno staff che normalmente conta 25 dipendenti, 8 medici e 8 igienisti. "Stiamo lavorando con personale molto ridotto, ovviamente. Un solo medico al giorno, un assistente di poltrona, una segretaria e un tecnico di radiologia reperibile ma non presente. Il comparto amministrativo lavora da casa", spiega ancora Tirone, evidenziando come, in caso di un'urgenza non gestita, il paziente sarebbe costretto ad andare in pronto soccorso. "E' giusto e fondamentale continuare a garantire il servizio, così come hanno scelto di fare molti colleghi a Cuneo e in tutta Italia".

