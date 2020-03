Mascherine e pre-triage nei presidi Asl Cn1, la Uil Flp: "Operatori preoccupati, l’azienda verifichi la sicurezza degli addetti"

Pre-triage carente in alcuni reparti e nelle sedi periferiche e dispositivi di protezione individuali – a partire dalla mascherine – che non sarebbero stati distribuiti a tutti gli operatori al lavoro in queste ore nelle sedi ospedaliere dell’Asl 1.



Sono i temi di preoccupazione che la Uil Fpl ha sollevato con una lettera inviata nelle scorse ore all’attenzione della Direzione generale e al Servizio di Igiene e Salute Pubblica (Sisp) dell’Asl Cn1.



"In rappresentanza degli addetti e nell’interesse della cittadinanza – si legge nel documento a firma del segretario provinciale della funzione pubblica Uil Gianni La Motta – chiediamo al Sisp di monitorare la presenza e la corretta distribuzione a tutti i servizi dei Dpi, nonché di verificare che tutti gli operatori sanitari siano messi in condizione di fornire adeguate risposte alla cittadinanza nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, e che siano forniti di tutti gli strumenti idonei a garantirne l’incolumità ed evitare situazioni di potenziale pericolo".



"Nel territorio dell’Asl Cn1 ci risulta siano state messe in campo misure di sicurezza quali il pre-triage anche in sedi distaccate, poliambulatori – spiega La Motta -: chiediamo al servizio di valutare se sono state attivate in tutte le sedi periferiche e di attuarle dove non ancora adottate, alla luce dei buoni risultati ottenuti da altre aziende (vedi Asl Cn2), che le hanno messe in campo".



"Chiediamo di verificare – prosegue La Motta – se nei reparti la dotazione di Dpi è sufficiente e idonea, visto il crescente senso di preoccupazione tra gli operatori e considerata la possibile presenza di pazienti asintomatici, anche a tutela dei pazienti in degenza negli stessi reparti".