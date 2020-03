Narzole, dopo le fake news un caso reale: dal Comune notizia del primo contagio

L’ha comunicato a mezzo social la vice sindaca di Narzole Laura Adriano: dopo le fake news circolate mercoledì riguardanti una persona risultata positiva al tampone per il Covid-19, ieri sera è arrivata la conferma di un caso anche sul territorio narzolese.

La persona in questione è stata posta in isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni, come previsto dal protocollo sanitario.

“La situazione è monitorata e operiamo in continuo contatto con l’ASL, la stazione dei Carabinieri e la Prefettura di Cuneo. Proprio quest’ultima ci chiede di limitare il più possibile i comunicati, mi sembra, però doveroso dare questa notizia soprattutto per evitare che vengano fatte circolare notizie non veritiere che provocano solo confusioni e paura” ha scritto su Facebook la vicesindaca.

Proprio in tema di informazioni il giorno prima la vice sindaca si era lasciata andare a uno sfogo dopo la smentita di un altro caso sul comune, frutto di un copia-incolla della notizia relativa a un’altra città della Granda: “Non ho parole per descrivere le persone che in un momento come questo inventano false notizie per generare ancora più paura. Personalmente spero di non dover mai avvisarvi di un contagio a Narzole. Mi raccomando ogni aggiornamento sul sito ufficiale del Comune” aveva infatti scritto.

Purtroppo sono bastate 24 ore per capovolgere la situazione, portando alla notizia di un contagio reale.

“Invito tutti a rispettare rigorosamente le disposizioni del DPCM come atto di responsabilità e di senso civico e per tutelare la nostra salute e quella delle nostre famiglie”.

Il Comune di Narzole ha messo in atto la limitazione degli accessi del pubblico agli uffici comunali solo per reali necessità e previo appuntamento telefonico.