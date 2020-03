Emergenza Coronavirus: il Comune di Saluzzo sospende il pagamento della sosta nei parcheggi blu

A causa dell’ emergenza sanitaria, per agevolare gli spostamenti e le brevi soste, finalizzate a garantire i servizi essenziali previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 11 marzo, il pagamento della sosta dei parcheggi blu, in centro Saluzzo è sospeso fino a data da destinarsi.

Sono circa 750 i posteggi blu in tutta la città. La disposizione è stata fatta per agevolare gli spostamenti e l'accesso ai servizi e ai negozi di prima necessità. Un modo diretto e semplice per portare la gente più vicino al centro.