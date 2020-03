Santo Stefano Belbo, in paese un positivo al tampone. "Ricoverato in ospedale in discrete condizioni di salute"

Non si ferma la conta dei contagiati segnalati in queste ore dalle Amministrazioni comunali di Langhe e Roero. L’ultima in ordine di tempo – dopo quelle relative ad Alba, Roddi, Santa Vittoria d’Alba, La Morra, Narzole e Canale – è quella che arriva da Santo Stefano Belbo, dove l’annuncio è giunto alla popolazione per mezzo di un messaggio che il vicesindaco vicario Laura Capra ha affidato alle pagine social del Comune.



"Oggi pomeriggio (venerdì 13 marzo), alle 14.30, ho avuto conferma ufficiale da parte della Direzione generale dell'Asl Cn2 di un caso di contagio da #coronavirus nel territorio del nostro Comune – scrive l’avvocato Capra –. Il nostro concittadino è attualmente ricoverato in ospedale ed è in discrete condizioni di salute".



"E’ necessario non creare inutili allarmismi – prosegue il vicesindaco – ma rispettare scrupolosamente la limitazione degli spostamenti nonché la distanza di sicurezza di almeno un metro. Vi invito caldamente a restare in casa e a osservare tutte le misure restrittive previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020".



CONSEGNA MEDICINALI E BENI PRIMA NECESSITA’

Il Comune dà intanto conto dell’avvio, anche nel centro delle Valle Belbo, di un servizio di consegna gratuita di medicinali e beni di prima necessità, promosso grazie alla disponibilità operativa della Protezione civile e al sostegno dei commercianti del Paese. Per informazioni occorre contattare il numero 333/2072836.