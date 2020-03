Servizio spesa a domicilio di Auser e Croce Rossa Savigliano: prime richieste dagli over65

In questo momento di emergenza da Caronavirus Auser e Croce Rossa Italiana di Savigliano mettono a disposizione un servizio alle persone con patologie e gli over 65 che hanno difficoltà a fare la spesa. Coloro che lo richiedono possono infatti rivolgersi alle associazioni dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al venerdì al numero 0172 715137 oppure alla Croce Rossa al numero 339 3807316 e gli acquisti verranno recapitati a casa.

“Come associazione facciamo già questo servizio - spiega la presidente di Auser Savigliano Maria Teresa Bravo - lo facciamo in condizioni normali e coloro che fanno il servizio sono spesso gli stessi 65enni. Adesso con queste ristrette dovrebbero stare a casa, quindi ho un po’ di perplessità a livello organizzativo. Per fortuna in questo ci è venuta incontro la Caritas che ci ha messo a disposizione un bus con un autista e un’altra persona, così noi dobbiamo solo fare da collettori per le richieste, anticipiamo i soldi della spesa e mettiamo a disposizione i dispositivi di protezione per coloro che effettuano il servizio. Per ora abbiamo avuto le solite richieste ma vedremo nei prossimi giorni, sperando che l’emergenza passi al più presto”.

La stessa iniziativa è stata messa a disposizione dalla Croce Rossa di Savigliano. “Ci siamo messi a disposizione in collaborazione con il Comune - spiegano dal direttivo Cri -. Insieme ad altre associazioni siamo a disposizione dei cittadini che necessitano del servizio, già attivo e per cui per ora abbiamo avuto solo una richiesta da parte di una persona anziana. Per andare a fare la spesa e il recapito utilizziamo i nostri mezzi, ma siamo già stati contattati dalla Caritas la quale in caso di necessità ci mette a disposizione un mezzo con due persone”.

Il Comune ricorda tuttavia di diffidare di coloro che si presentano a casa offrendo questo servizio senza essere stati contattati.