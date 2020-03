Un mezzo della Protezione Civile invita i cittadini di Borgo a restare a casa, il sindaco Beretta: “Segnalate eventuali assembramenti” (VIDEO)

“Si avverte la cittadinanza che si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire solo per andare al lavoro, per ragioni di salute o per acquisto di beni essenziali”. Ieri, giovedì 12 marzo, un mezzo della Protezione Civile ha percorso le strade di Borgo San Dalmazzo e frazioni diffondendo questo messaggio con l'altoparlante.

Un'iniziativa dell'amministrazione comunale per invitare i cittadini a restare a casa.

“In questi giorni abbiamo intensificato i controlli da parte della Polizia Locale sia sulle persone a piedi che a chi gira in macchina – ha commentato il sindaco Gian Paolo Beretta -. Ci sono pattuglie di vigili che girano mattina e pomeriggio. Invitiamo i cittadini a segnalare eventuali raggruppamenti di persone. È fondamentale far rispettare il decreto ministeriale per limitare il contagio da Coronavirus”.