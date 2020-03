"Un piccolo modo per ringraziarvi": pizze gratis per il personale della Rianimazione dell'ospedale di Cuneo

Si moltiplicano i gesti di solidarietà e le azioni concrete per supportare la popolazione in questo periodo, ma ancor più per far sentire il proprio sostegno e trasmettere il proprio grazie al personale sanitario e parasanitario, in prima linea in questa emergenza che ha cambiato le vite di tutti.

E vogliamo raccontarli, questi gesti di solidarietà. Perché fanno bene, mai come in questo momento.

Ieri Remo Galaverna, infermiere del reparto di Rianimazione dell'ospedale di Cuneo, ha postato una foto con le pizze omaggiate dalla pizzeria Vesuvio di Cuneo. "Un piccolo modo per ringraziarvi".

Remo ha voluto condividere questo piccolo grande gesto sul suo profilo Facebook:

Sei quasi alla fine del turno in rianimazione, suona il campanello. Vai alla porta e ti trovi un uomo con gli occhi lucidi e le pizze per il reparto. Gli chiedi perché siccome non le avevi ordinate e lui ti dice che "è un regalo per noi perché ce lo meritiamo". L'emozione sale ma la trattieni come sei abituato a fare, lo ringrazi da parte di tutti e rientri. L'Italia è un bel paese perché ti fa sentire sostenuto e incoraggiato per quello che facciamo e abbiamo sempre fatto... GRAZIE! @pizzeriavesuvio.cuneo