Un fiore per combattere la paura: a Fossano il negozio è chiuso, ma i fiori sono a disposizione

Ormai i fossanesi sono abituati alle iniziative di Daniele Murrucciu, il fiorista poeta, ma ogni volta passare davanti al suo negozio regala emozioni uniche.

Ecco che, in questi giorni di forzato arresto il marciapiede davanti al suo negozio, chiuso ancor prima della serrata totale visti gli spazi stretti che non avrebbero garantito le distanze di sicurezza, sono comparse questa mattina, venerdì, delle composizioni floreali in omaggio per i passanti.

“Per favore, chiunque passa davanti al mio negozio – si legge sulla sua pagina Fb -. Ho messo delle composizioni di fiori freschi. Li sto omaggiando. Non è molto ma portano un po’ di bellezza nelle vostre case. Prendetele ne sono felice. E visto che stasera l’aperitivo lo fate in casa, sarà anche fiorito”.

Abbiamo contattato Daniele che ci ha spiegato il perché del suo gesto: “Abbiamo bisogno di rispetto verso la vita… l’abbiamo trattata troppo male!”.

Sebbene sia sconsigliato uscire in questo periodo, transitando da via Marconi per le commissioni necessarie o per recarsi al lavoro sarà possibile portare a casa un po’ di bellezza grazie a Daniele.