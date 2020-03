Come ho imparato ad amare la quarantena

L'intera Italia - quindi compresa anche la nostra sempre amata provincia Granda - è da poco meno di una settimana considerata, rispetto all'espansione del nuovo Coronavirus, "zona attenzionata" (o "zona rossa", chiamatela un po' come volete): non devo certo ricordarvelo io, questo significa limitazione quasi totale degli spostamenti al di fuori del proprio domicilio personale e tutta una serie di altre chiusure, negazioni e restrizioni che modificano in modo davvero sensibile la nostra quotidianità.



Sì, lo so. Secondo appuntamento di "Ad occhi aperti" sulla questione Covid-19? Abbiate pazienza, in queste settimane va così. Anzi, vi sfido: aprite un blog d'informazione e attualità in questo periodo (o, addirittura, fondate un giornale) e vedete un po' se riuscite, con tutta la buona volontà possibile, a non parlarne per due giorni di fila. Impossibile.



Tutti confinati a casa (o quasi), quindi, una condizione che - è ora qualcuno lo dica apertamente - non piace davvero a nessuno di noi, piccoli e infaticabili membri della società che passiamo una buona dose del nostro tempo libero a farci belli davanti agli altri, tramite i social, di ciò che facciamo, vediamo, mangiamo, beviamo, ascoltiamo, guardiamo e (più in generale) viviamo.



Una tragedia? Di sicuro qualcosa che ci va molto vicino.



E, allo stesso tempo, come ogni altro momento di crisi anche quello attuale può regalare alcuni importanti momenti di crescita personale. Per esempio, è un ottimo momento per realizzare tutti quei piccoli lavoretti casalinghi che abbiamo sempre rimandato (e che solo una pandemia globale poteva spingerci a considerare seriamente)... oppure, perché no, potrebbe essere arrivato il momento di gettarsi anima e corpo nella fruizione dell'arte "a distanza".



Lo saprete già tutti: da quando è stato dichiarato lo stato di massima allerta più recente diversi servizi di streaming on demand hanno deliberatamente scelto di prolungare i propri periodi di prova base o, addirittura, rendersi completamente gratuiti. Stiamo parlando di Infinity, Rakuten TV, Rai Play, VVVVID.IT, Amazon Prime Video, Dplay Plus e Archive.Org, ma anche - per esempio - della Cineteca di Milano, che ha messo a disposizione il proprio archivio per intero.



Ma il discorso travalica la cinematografia e la serialità televisiva (che rimangono comunque, nel mondo di oggi, tra gli interessi preferiti di gran parte della popolazione mondiale), e va a toccare anche il mondo della letteratura e del fumetto.



Insomma, se si decide di trascorrere questo periodo di quarantena all'insegna dell'arte c'è davvero l'imbarazzo della scelta. E male, sicuramente, non potrebbe fare: le forme d'arte sono state "inventate" per questo, per comunicare concetti tra esseri umani, specialmente in periodi in cui comunicare diventa più difficile.



Senza voler citare i Bluvertigo, una crisi è per definizione un momento dal quale si esce cambiati, mutati (non sempre e non per forza in peggio). Credo che su 60milioni di persone, qualcuno abbia davvero la possibilità di scoprirsi o riscoprirsi appassionato di cinema, letteratura, fumetto o di qualunque altra forma d'espressione creativa: e se l'influenza, quasi certamente, passa, liberarsi di quest'altra febbre risulta ben più difficile.