250 mascherine anti coronavirus al Cottolengo: un dono dello Zonta club Cuneo

Per l’emergenza coronavirus loZonta club Cuneo si mobilita.

In un momento di bisogno di mascherine, il sodalizio femminile cuneese dona 250 mascherine chirurgiche al Cottolengo di Cuneo, la Piccola Casa della Divina Provvidenza di corso Brunet, dove sono in atto, come in tutte le residenze assistenziali italiane, misure di protezione importanti per tutelare gli ospiti dal contagio Covid-19.

Le mascherine protettive sono state consegnate oggi, sabato 14 marzo, dalla presidente Lucia Costa Giani.

“Grazie allo Zonta Cuneo- commenta suor Lidia direttrice del Cottolengo - I nostri ospiti sono tutti molto anziani e le mascherine sono davvero preziose in questo momento”.