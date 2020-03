"Abbiamo deciso di chiudere al pubblico. Ma regaliamo i moduli autodichiarazione per le aziende che in questo momento devono lavorare": l'iniziativa dei titolari di Tuttostampa di Cuneo

In questo tempo storico dove l'emergenza sanitaria da Covid-19 mostra abbassate le serrande di numerosi negozi della città di Cuneo, c'è chi nonostante abbia deciso di sospendere momentaneamente al pubblico la propria attività, con grande senso civico rivolge lo sguardo alla popolazione offrendo un servizio utile in questo momento a tutti coloro che per assoluta necessità si devono spostare da casa. Come si legge sulla pagina Facebook di uno dei due titolari, La Tipografia e il collegato negozio Tuttostampa in via Schiaparelli sito nella parte alta di Cuneo ha deciso di mettere a disposizione in forma gratuita i moduli autodichiarazione per le aziende che in questo momento devono lavorare.

Si ricorda che i moduli servono esclusivamente a coloro che si devono spostare da casa per raggiungere il posto di lavoro, fare la spesa alimentare e di prodotti di prima necessità o per esigenze di salute. Intanto continuano a tamburo battente le verifiche da parte delle autorità, scattate dopo il decreto goverativo sulla veridicità della sottoscrizione dell'autocertificazione in merito alle motivazioni del viaggio.I moduli forniti da Tuttostampa saranno integrati ogni giorno e si potranno ritirare gratuitamente attraverso la serranda ormai ormai abbassata del negozio in via Schiaparelli n.4 a Cuneo.

"Non essendo essenziale la tipologia del nostro lavoro, abbiamo dediso di chiudere ieri (giovedì 12 marzo) la Tipografia e il megozio Tuttostampa, per tutelare la salute di tutti evitando lo stretto contatto con le persone in questo momento di seria emergenza Sanitaria - spiegano i titolari, Michele e Cristina, di Tuttostampa -. Resteremo solo parzialmente operativi, fornendo ogni giorno i servizi indispensabili alle aziende che in questo periodo devono continuare a lavorare"