“Andrà tutto bene”. A Bra e Cherasco tanti arcobaleni di speranza disegnati dai bambini

Un arcobaleno e tre semplici parole: “Andrà tutto bene”. Sono queste le armi che hanno a disposizione i bambini ai tempi del Coronavirus. Non c’è scuola, tante mamme sono a casa con loro, perché allora non seguire l’idea lanciata sui social e realizzare un disegno da appendere sulla porta di casa o sul balcone? Detto, fatto: anche a Bra sono comparsi simpatici ed allegri arcobaleni.Gli “attacchi d’arte” dei più piccini sono una risposta alla psicosi da Covid-19 e per sentirsi un po’ più vicini nella lontananza. Una valida alternativa per esorcizzare la paura del contagio, per ingannare il tempo del #iorestoacasa e per dare un messaggio di speranza, in un momento in cui si ha solo bisogno di ottimismo ( Scuola dell’Infanzia Collodi di Bra, docet).Perciò, via libera a fogli, matite e pennarelli: semplici strumenti per far volare in alto la fantasia e per sprigionare un mondo pieno di luce e di colori, in attesa di uscire dal tunnel. Qua e là ne sono spuntati tanti altri: a Busca, Sommariva del Bosco, Sanfrè, Bandito. E pure a Cherasco, dove le maestre, tra le quali Maria Mesiano, incoraggiano l’iniziativa che piace ai genitori, occupati, in questi giorni, a fare i salti mortali per riempire le giornate dei figli, costretti a casa come tutti.Intanto, da Bra, le insegnanti assicurano: “Stiamo lavorando con il massimo impegno per stare vicini ad alunni e famiglie, le nostre aule piene di vita ci mancano molto e speriamo di poterci riabbracciare al più presto. Siamo certi che, con il rispetto delle regole da parte di tutti, davvero andrà tutto bene”.L’hashtag #andràtuttobene era stato lanciato nei giorni scorsi ed è rimbalzato su Facebook ed Instagram oltre che su centinaia di post-it, tappezzati nelle principali città italiane colpite dal Coronavirus. E così da Nord a Sud, in un’Italia più unita che mai, davanti ai portoni, sui balconi, sulle porte di casa, sui muri e nelle camerette campeggiano striscioni e cartelli con arcobaleni, manine e l’immancabile scritta “Andrà tutto bene”. E se a dirlo sono i bambini, c’è da stare davvero tranquilli perché, alla fine, andrà davvero tutto bene.