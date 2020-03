Come cambia la nostra vita con il Coronavirus? Ce ne parla Beppe Ghisolfi

Come cambia la nostra vita. Ne parliamo con Beppe Ghisolfi.

Professore come passa le sue giornate?

Chiuso in casa senza incontrare nessuno. Occorre rispettare tutte le decisioni del governo per salvaguardare la nostra salute. Per me che ho superato i settant’anni la raccomandazione è quella di non uscire e ovviamente obbedisco per il mio bene e per quello degli altri .In questo periodo le riunioni sono rinviate.

Per quelle urgenti si utilizzano gli strumenti telematici. Ma come passa il suo tempo?

Leggo ,scrivo e guardo la televisione .Sto finendo un nuovo libro che racconta i cinquanta personaggi più significativi che ho incontrato nella mia vita .Da Trump a molti cuneesi .

Sono ritratti veritieri conditi da numerosi aneddoti .Ci può anticipare qualche nome?

Pier Maria Toselli, Alessandro Zorgniotti, Antonio Patuelli, Davide Sordella.

Quali saranno le ripercussioni economiche di questa terribile epidemia?

È ancora presto per fare previsioni. Sicuramente un impoverimento generale che non riguarda solo l ‘Italia. Per questo oggi non ha più senso parlare di patto di stabilità o di deficit.Adesso occorre superare la grave situazione sanitaria e concentrarsi esclusivamente sulla salute. Dopo ci sarà tempo per rivedere tutto .Credo che cambieranno le regole europee perché siamo tutti coinvolti.

Perché queste dichiarazioni della presidente della BCE Cristine Lagarde?

Credo che quella frase sullo spread le sia sfuggita. Certo non abbiamo più Draghi e ce ne accorgiamo ma l’Europa non è la Banca Centrale. È la Commissione ed il Parlamento Europeo. E la presidente Ursula von der Leyen usa un altro linguaggio esprimendosi addirittura in italiano.

Ma ne usciremo?

Sicuramente si. Abbiamo un sistema sanitario tra i migliori al mondo .Occorre sempre ringraziare i medici ,gli infermieri e tutto il personale sanitario per lo straordinario lavoro ed il senso di abnegazione totale. Per l’economia, passata la burrasca si tornerà alla normalità.Oggi però conta salvare vite umane. Su questo vanno concentrate tutte le energie osservando scrupolosamente tutte le raccomandazioni che ci provengono da medici e governo .Mai come ora si è riscoperta la competenza . Altro che “uno vale uno“. In ogni campo conta chi ha studiato ed è preparato .Gli altri parlano a vanvera .