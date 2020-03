Coronavirus, l’arte non si ferma. Svelata la nuova creazione dell’artista del ferro, Antonio Gotta

Un virus buono, l’arte, per sconfiggerne uno cattivo: il Coronavirus. È partito da questo presupposto l’artigiano del ferro Antonio Gotta, che ha dato forma alla sua ultima creazione.Visto il titolo, “Amazzone”, non c’è bisogno di tante presentazioni, basti dire che è un’opera imponente, evocativa, di carattere e, se #andràtuttobene, potremo ammirarla alla prossima Fiera di Pasqua al Movicentro di Bra. L’anteprima è arrivata su Facebook, dove, in questi giorni, si è attivata una sorta di virus culturale, capace di contagiare le persone con il meglio di post, messaggi, fotografie e racconti di ordinaria generosità. Quei social che sembravano nati per dividere ed allontanare le persone, si stanno riprogrammando per unire e costruire forme di socialità ed incontro.Continuiamo, allora, a contagiarci con cose belle!