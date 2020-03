Coronavirus: pronti 40 posti letto Covid-19 negli ospedali di Mondovì e Ceva

La Regione Piemonte e l'Unità di Crisi hanno congiuntamente comunicato nella serata di venerdì 13 marzo la creazione di cento posti letto riservati ai pazienti affetti dal Coronavirus, al fine di fronteggiare quella che è una vera e propria emergenza sanitaria.

Quaranta di essi sono stati approntati presso gli ospedali di Mondovì e di Ceva; in particolare, se ne trovano venti nel reparto di Medicina B del "Regina Montis Regalis", mentre l'altra metà è nell'ex Day Surgery del "Poveri Infermi".

Non accadrà però quanto verificatosi a Tortona, in provincia di Alessandria: non saranno cioè trasformati in nosocomi esclusivamente Covid-19, ma andranno a rispondere a un'urgenza palesatasi con grande insistenza nelle ultime ore sul territorio regionale.

Intanto, monsignor Egidio Miragoli, vescovo di Mondovì, ha donato all'ospedale cittadino un respiratore, attingendo al fondo di carità della diocesi.