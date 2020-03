Emergenza Coronavirus: spazzatrice e igienizzanti, Saluzzo sperimenta la sanificazione di piazze e vie

Saluzzo, spazzatrice della San Germano in azione in piazza Risorgimento

Saluzzo, sperimenta la sanificazione di vie e piazze cittadine. L’ operazione è partita oggi, (sabato 14 marzo) dopo la chiusura del mercato del sabato, in piazza Cavour, Risorgimento e in via Volta, nella dimensione ristretta al soli generi alimentari, come da indicazioni del Decreto ministeriale in merito all’emergenza coronavirus.

L'ha messa in atto il Consorzio Sea in accordo con il sindaco Mauro Calderoni ed in collaborazione con la "San Germano" (gruppo Iren) che ha l’appalto della raccolta rifiuti nei comuni consortili.

“Per la sanificazione le squadre di operatori ecologici - dichiara il presidente Csea Fulvio Rubiolo - useranno gli automezzi dedicati ai lavaggi ordinari, ma nell’acqua verrà aggiunta una soluzione igienizzante” .

Se le operazioni sperimentate avranno esito positivo la medesima procedura verrà gradualmente programmata e ripetuta, a partire da lunedì 16 marzo, nei 52 comuni del territorio Csea ( Saluzzese, Fossanese, Saviglianese) che hanno il servizio di spazzamento meccanizzato.

Ma è prevista conclude Rubiolo la possibilità di estenderlo anche nei Comuni che ad oggi non hanno questo servizio.

A Saluzzo la pulizia igienizzante, oltre alle piazze interessate dal mercato, verrà effettuata nelle aree cittadine dove ha accesso l’automezzo, ad esclusione del centro storico, dove lo impedisce l’acciottolato.