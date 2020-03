Lutto ad Alba per la morte di Don Lorenzo Castello

Don Lorenzo, per tutti don Renzo, è mancato questa notte presso la struttura “La Residenza” di Rodello, dopo che, negli ultimi anni, la sua famiglia se ne è preso cura amorevolmente presso la propria abitazione di Govone.

Don Renzo nasce a Govone il quattro febbraio 1941 e, dopo gli studi presso il Seminario di Alba, viene ordinato presbitero da Sua Ecc.za Mons. Giovanni Dadone il ventinove giugno 1965.

Il primo incarico è quello di vicecurato a Corneliano per poi iniziare la sua collaborazione con don Gianolio Giovanni Battista. Collaborazione che lo ha portato ad insegnare presso la Scuola professionale INAPLI e a collaborare presso la comunità parrocchiale di San Cassiano in Alba occupandosi in particolare dei giovani.Ha ricoperto anche il ruolo di direttore dell’INAPLI intorno agli anni novanta per poi essere nominato parroco di Grinzane il primo settembre 1994.

Il 14 settembre 1996 ha assunto la guida pastorale delle comunità di Barolo capoluogo e Vergine e nell’ottobre 1998 il vescovo gli ha assegnato anche la Parrocchia S. Michele di Novello.Vista la sua esperienza sul tema sociale e del lavoro ha ricoperto la carica di collaboratore dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro.

Le esequie, presiedute da Mons. Vescovo, avranno luogo lunedì alle 15 di lunedì presso il cimitero di Govone alla presenza dei parenti stretti secondo le disposizioni ministeriali.