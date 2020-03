A Cervasca attivo il servizio di distribuzione spesa e bombole del gas a domicilio in collaborazione con i negozianti locali

In questi giorni particolari, per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Comune di Cervasca è promotore del servizio: “Distribuzione spesa e bombole del gas a domicilio” in collaborazione con i negozi del territorio comunale. La modalità da seguire per la richiesta di attuazione è telefonare ai negozi per ordinare la spesa, comunicare l’indirizzo e il numero di telefono e concordare le modalità di pagamento:

- Alimentari “Ed tut un po’ “ di Armando Catia tel.: 0171- 687040 (Cervasca)

- Alimentari “Il Gelso” di Civalleri Lorenzo tel.: 0171 – 85410 (Cervasca)

- Panetteria “Le delizie di Stefy” di Arzani Stefania tel.: 329.8010267(Cervasca)

- Bramardi Cioccolato tel.:0171- 85021 (Cervasca)

- “La Fattoria 1946” di Occelli S.R.L. tel.: 0171 – 85107 (S. Defendente)

- Alimentari “La Favola” di Musso Franco tel.:0171 - 857093 (S. Defendente)

- Famù tel.: 351.8456442 (San Defendente)

- Nord Gel tel.: 0171 – 612405 (San Defendente)

- Alimentari Marta e Miki tel.: 0171 – 613452 (S. Bernardo)

- Distribuzione bombole del gas di Bono Federico tel.: 339.2302541 (Cervasca).

Tutto verrà consegnato al domicilio dei cittadini in seguito agli accordi con i negozianti stessi. Inoltre, in base all’evolversi della situazione, se ci saranno altre restrizioni, il servizio sarà effettuato grazie alla preziosa collaborazione con i volontari della Protezione Civile / A.I.B.

L’Amministrazione Comunale ringrazia vivamente i negozi per il servizio e comunica che per le emergenze si possono contattare i seguenti numeri di cellulare:

- 3385789826 Sindaco Garnerone Enzo

- 3402558475 Vice Sindaco Parola Massimo

- 3280828030 Assessore Martini Nadia

- 3284577100 Assessore Benessia Daniela

- 3385013423 Assessore Beltritti Dario