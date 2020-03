Coronavirus, europarlamentari della Lega: “inaccettabile mancanza di solidarietà europea, UE intervenga”

“La mancanza di solidarietà a livello europeo, con lo stop alle forniture di materiale sanitario in questi giorni di emergenza Coronavirus, è inaccettabile. Abbiamo presentato un’interrogazione alla Commissione Europea per sollecitare un intervento su questo atteggiamento vergognoso: l’Italia ha un sistema sanitario sotto pressione per l’elevato numero dei contagi, e un pronto ed efficace trattamento ospedaliero dei pazienti più gravi non può prescindere dall'utilizzo di speciali apparecchiature sanitarie, note come ventilatori polmonari, e altri materiali medicali quali camici e mascherine, anch'essi attualmente poco disponibili. La notizia che nell'ultima riunione del Consiglio Ue tra Ministri della Salute sia stata ignorata la richiesta italiana di materiali, non può lasciarci indifferenti. Ci rivolgiamo alla Commissione affinché, a dispetto dei proclami di unità, valuti questa mancanza di solidarietà in una fase così grave di crisi sanitaria, nonché per chiedere quali misure intenda portare avanti per sostenere concretamente i pesanti sforzi che il sistema sanitario italiano sta sopportando, provvedendo il prima possibile con azioni concrete riguardo al materiale sanitario. Il Coronavirus non riguarda solo l’Italia, ma l’intero continente: se l’Unione Europea esiste davvero, faccia qualcosa, subito”.





Lo dichiarano in una nota le europarlamentari della Lega Isabella Tovaglieri e Silvia Sardone, proponenti cofirmatarie dell’interrogazione insieme a Marco Zanni (presidente del gruppo ID), Marco Campomenosi (capo delegazione Lega).