Fratelli d'Italia, il circolo di Bra chiede al sindaco Fogliato maggiore celerità neil'adozione dei provvedimenti contro il Covid-19

Il Circolo territoriale braidese di Fratelli d'Italia chiede al Sindaco di Bra Gianni Fogliato di adottare, con più celerità, provvedimenti a vantaggio dei suoi concittadini, al fine di tutelare il bene primario che è la Salute e di fornire un forte contributo nel fronteggiare la grave emergenza sanitaria che stiamo purtroppo vivendo. Non sono sufficienti il rispetto doveroso dei decreti e delle ordinanze governative e regionali che vengono via via emanate, ma è necessario che il Sindaco, quale autorità sanitaria e di sicurezza locale, adotti misure e azioni che favoriscano nell'immediato la popolazione.Consigliamo vivamente al Sindaco e alla sua Giunta di tenere in considerazione le proposte che giungono dalla minoranza consiliare, in particolare dal Consigliere Annalisa Genta, la quale sappiamo che in più occasioni ha sollecitato l'amministrazione ad imporre il rispetto delle norme e delle distanze, vedasi ad es. la questione dei mercati cittadini e la chiusura della bocciofila, ha proposto poi una serie di urgenti provvedimenti tipo la collocazione dei dispenser in aree pubbliche, la disinfezione completa della strade cittadine con l'utilizzo di mezzi e disinfettanti idonei, la sospensione dei parcheggi a pagamento e della ztl, il coinvolgimento della Polizia Municipale, delle associazioni e dei volontari disponibili per affrontare i problemi degli anziani e dei più deboli, l'attivazione di uno sportello informativo telefonico in grado di fornire ai cittadini le indicazioni più urgenti, la diffusione della teledidattica per la popolazione scolastica locale, la richiesta alle compagnie di telecomunicazioni di potenziare gratuitamente la rete internet, sia pubblica che privata, per sopperire alle attuali esigenze.Infine, ci permettiamo di segnalare al Sindaco Fogliato anche alcune efficaci iniziative che stanno assumendo alcuni suoi colleghi del Piemonte; ci riferiamo, ad esempio, al Primo Cittadino di Casale Monferrato, Federico Riboldi, davvero in prima linea da quando è cominciata l'emergenza. Basta collegarsi alla sua pagina Facebook per avere notizie sul suo efficiente operato, che va dal ricorso ad alcune disposizioni già citate, come la sanificazione delle strade e la sospensione dei parcheggi a pagamento, all'applicazione di alcuni provvedimenti economici comunali tipo l'interruzione dei servizi educativi (pre e post scuola, trasporto scolastico, tariffe nidi) e il mandato ai dirigenti comunali di verificare la possibilità normativa di ricalendarizzare/sospendere le imposte e le tariffe di derivazione comunale.Il nostro intento non è quello di fare polemica, (ci saranno tempi e luoghi per giudicare i vari operati), ma solo di stimolare l'amministrazione comunale braidese ad agire più in fretta, mettendo in campo iniziative utili alla popolazione che purtroppo tardano ad arrivare.