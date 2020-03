Slittano in autunno le elezioni regionali e comunali

L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus fa slittare tutte le consultazioni elettorali previste nel 2020, dal referendum alle amministrative.L’ufficializzazione si avrà tra oggi e lunedì, ma l’intendimento del governo di procrastinare il voto, per altro già adottato a proposito del referendum sul taglio dei parlamentari previsto per domenica 29 marzo, verrà esteso anche alle consultazioni regionali ed amministrative.La bozza, ancora provvisoria e soggetta a possibili modifiche, è inserita nel “Decreto Coronavirus”.

Le elezioni dei Consigli comunali, previste per il turno annuale ordinario, che avrebbero verosimilmente svolgersi il 31 maggio si terranno in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020.Il mandato delle giunte Regionali a statuto ordinario, Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia, in scadenza il 31 luglio, viene prorogato di tre mesi rispetto alla durata prevista dalla legge.Le giunte, sia quelle regionali che quelle comunali, saranno comunque operative nella pienezza dei loro poteri.

Sono 18 i Comuni del Cuneese che avrebbero dovuto tornare alle urne in tarda primavera per eleggere il sindaco e rinnovare i rispettivi Consigli comunali: Aisone, Benevello, Briga Alta, Caprauna, Carrù, Castiglione Tinella, Cortemilia, Costigliole Saluzzo, Diano d’Alba, Morozzo, Narzole, Peveragno, Priero, Roaschia, Rossana, Santo Stefano Belbo, Treiso e Vicoforte.



Una settantina complessivamente Comuni del Piemonte con quattro centri oltre i 15 mila abitanti in cui è previsto il turno di ballottaggio: Moncalieri, Venaria Reale, Alpignano (in provincia di Torino) e Valenza (in provincia di Alessandria).