Il presidente dell’Unione Silvano Dovetta ai turisti: “La Valle Varaita vi aspetta, ma quest’estate. Non ora”

E’ un appello che trasuda preoccupazione ed affetto verso i tanti turisti che settimanalmente prendono d’assalto la sempre accogliente Valle Varaita quello del presidente dell’Unione dei Comuni dell’omonima valle Silvano Dovetta.

“Cari valligiani e cari turisti e proprietari di seconde case” li chiama.

“I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati nei giorni scorsi limitano gli spostamenti della popolazione a rigorose ragioni di lavoro o di necessità escludendo soggiorni turistici, escursioni in montagna e trasferimenti domenicali – ci dice Dovetta -. Vi prego assolutamente di attenervi rigorosamente a tali disposizioni.

Qui da noi, parecchi negozi si sono organizzati per consegnare la spesa a domicilio, la Croce Rossa di Melle ha aderito a ‘Pronto Farmaco’ ed effettua la consegna a domicilio dei farmaci nei comuni da Piasco a Frassino (info 338.5859728).

Mi sono pervenute segnalazioni da parte dei residenti, di arrivi di proprietari di seconde case in Valle Varaita. Vista la gravità dell'emergenza sanitaria che tutta la Nazione sta vivendo, vorrei lanciare un appello alla responsabilità, invitandovi a non mettervi in viaggio per raggiungere la Valle Varaita, nel rispetto della normativa e della salute dei residenti. Questo non è un periodo di vacanza, ma di restrizioni, disagi e dolore”.

“Mi appello al vostro senso civico – conclude la telefonata Dovetta -. La Valle Varaita vi aspetta a braccia aperte per la stagione estiva, non appena questo momento critico sarà passato. I nostri uffici sono a completa disposizione, dal lunedì al venerdì, per ogni eventuale chiarimento, sarà sufficiente telefonare al numero 0175.978321”.