A Faule il sindaco Scarafia segnala il primo caso positivo al Coronovirus

Anche da Faule purtroppo arriva la notizia di un altro contagio da Coronavirus. Non si conoscono le generalità del paziente, ma il sindaco Giuseppe Scarafia ha confermato che si trova in quarantena in isolamento presso la propria abitazione. “Colgo l’occasione per ribadire alla popolazione l’importanza di rispettare tutte le direttive emanate in questo periodo - aggiunge il primo cittadino - questo è l’unico modo per affrontare e vincere questa insolita emergenza”.