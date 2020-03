A Monasterolo di Savigliano attivo il servizio di spesa a domicilio

Anche nel Comune di Monasterolo di Savigliano è iniziata l’attività di consegna spesa a domicilio a cura degli esercenti locali e della Protezione Civile. Il servizio è rivolto in particolare agli over 65, alle categorie protette, ai disabili e alle persone sole o in difficoltà.

Per prenotare la spesa è sufficiente contattare direttamente il negozio e attendere la consegna direttamente presso la propria abitazione.

“Il servizio è rivolto alle fasce di utenti più in difficoltà e a rischio contagio o con difficoltà negli spostamenti - spiegano dall’Amministrazione- . Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che rendono possibile tale servizio. Non bisogna abbassare la guardia, vi invitiamo nuovamente al rispetto delle direttive ministeriale per fermare il contagio. State a casa e muovetevi solo in caso di comprovata necessità”.