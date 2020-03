Alba, vie e piazze deserte nel surreale sabato della città in quarantena (FOTOGALLERY)

Sparuti avventori tra i banchi di frutta e verdura al mercato di piazza Cagnasso come tra le bancarelle del Mercato della Terra. Ancor meno i passanti che, i più armati di mascherina, attraversano rapidi un centro storico precipitato in una dimensione "altra", rispetto a quella che normalmente ne anima vie e piazze nella brulicante mattinata del sabato.

Questa la surreale veste in cui la capitale delle Langhe si è presentato stamattina, sabato 14 marzo, primo weekend del coprifuoco dovuto all’epidemia cinese.

Una città vuota anche fuori dalle sue mura, con l’abituale traffico ridotto ai minimi termini, e che in questo inedito scenario si è trovata muta e immobile, risvegliata giusto dal battere di mani di pochi isolati condomini, affacciati ai balconi al risuonare di campane del mezzogiorno.

Per il resto nessun crocchio, ma frettolose battute a distanza nei pochi casuali incontri tra conoscenti ("Speriamo che passi presto"), e una desolante distesa di vetrine spente, tra avvisi di mille fogge a evocare quegli stessi "hashtag" che da Nord a Sud stanno unendo il Paese sotto la cappa dell’emergenza nazionale.