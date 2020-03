Altoparlanti nei paesi della Granda: "State a casa, non vanifichiamo gli sforzi di medici e infermieri"

Auto che circolano per le vie deserte dei paesi ricordando alle persone, tramite altoparlanti, che non si può uscire di casa se non per motivi di lavoro, ragioni urgenti o di salute.

Il video che vi proproniamo è stato girato a Limone Piemonte, ma sta accadendo in moltissimi Comuni della Granda dove, tra l'altro, i casi di contagio stanno davvero crescendo di ora in ora.

"Non uscite di casa per non vanificare gli sforzi di medici, infermieri, volontari e autorità": questo l'appello alla popolazione.

Stamattina si è registrato anche il secondo decesso, una persona di Busca, così come la prima vittima. Casi di contagio ormai si contano in tantissime località, da Beinette a Boves a Sommariva del Bosco a Faule.