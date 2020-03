Anche a Guarene la spesa gratuita per gli anziani, diversamente abili, invalidi

Dopo Alba, Bra Cherasco, Dogliani e Castagnito, anche Guarene da oggi (giovedì 13 marzo) ha attivato il servizio gratuito della spesa e consegna a domicilio per gli anziani, disabili e invalidi.

Lo fa in collaborazione con la Protezione Civile locale per permettere agli anziani ultra sessantacinquenni di restare tranquillamente nelle proprie abitazioni ed evitare quindi di contrarre il virus Covid -19. La spesa può essere ordinata dal lunedì al venerdì dalla ore 9 alle ore 12 al numero 366.2876463. La consegna dei beni di prima necessità e farmaci avverrà nel pomeriggio dopo la chiamata, al massimo, il mattino seguente all'ordine dei beni di consumo. I volontari saranno facilmente identificabili: indossano la divisa arancione del Comune di Guarene e utilizzano per gli spostamenti le vetture con sù il logo del Comune.

"Per diffondere al meglio l'iniziativa in questo momento stiamo facendo volantinaggio presso le abitazioni di tutto il territorio comunale. Questo è un momento fondamentale - spiega il primo cittadino di Guarene Simone Manzone - in cui una comunità si unisce per aiutare le persone più in difficoltà o deboli. Sono felice che un gruppo di giovani sotto il cappello dell'amministrazione comunale e della Protezione Civile si stia attivando per questa bella iniziativa. È importante - conclude Manzone - che chiunque sia a conoscenza dello stato di difficoltà di una qualsiasi persona lo comunichi immediatamente al Comune".