Coronavirus, a Verzuolo da martedì al via la sanificazione delle strade

Il Consorzio Servizi Ecologia Ambiente (Csea) in sinergia con l'Amministrazione comunale di Verzuolo ha deciso che nel normale giro di spazzamento delle strade e piazze sarà aggiunto all'acqua un liquido igienizzante.

La sanificazione inizierà martedì (17 marzo) subito dopo il mercato che sarà esclusivamente dedicato al settore alimentare.La decisione dimostra la sensibilità del Comune e del Consorzio all'emergenza; la pulizia non è stata impartita dalla Regione né da disposizioni nazionali come spiegato in una nota stampa dalla Regione stessa.