Coronavirus, le tre regole auree del sindaco di Mondovì: "Serietà, determinazione, lucidità" (VIDEO)

Paolo Adriano, sindaco di Mondovì, ha voluto dedicare un pensiero e parole di ringraziamento ai suoi concittadini per la diligenza con cui stanno rispettando le restrizioni previste dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020.

In un filmato, diffuso a mezzo social, il primo cittadino esordisce così: "Cari monregalesi, viviamo una situazione difficile che comporta per tutti noi un cambiamento importante nella nostra vita quotidiana. Osserviamo le regole che ci ha dato il governo, le uniche efficaci per vincere questa battaglia. Non usciamo di casa, limitiamo i contatti con gli altri. È un sacrifico importante, che dimostra responsabilità e senso civico".

Adriano ha poi voluto aggiornare la città su quanto fatto finora: "Noi ci siamo, stiamo lavorando senza sosta e cercando di diffondere in maniera capillare le informazioni utili a tutti. Le associazioni di volontariato hanno raccolto subito il nostro invito per organizzare il servizio di consegna a domicilio di alimenti e farmaci. Nella mattinata di ieri ha inoltre avuto inizio il processo di sanificazione dei luoghi pubblici".

Infine, il sindaco ha ringraziato di cuore "i cittadini che con spirito di comunità si attengono a queste semplici, ma importantissime, norme", dicendosi "vicino alle famiglie, ai giovani, ai bambini, a chi è solo, a chi vede la propria attività lavorativa o imprenditoriale sospesa, agli operatori sanitari, alle forze di polizia, alla protezione civile, a chi fa informazione, operazione davvero complicata in questo momento. Sono certo che ne usciremo vincitori, ma occorre l'impegno di tutti, nessuno escluso".