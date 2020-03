Coronavirus, negli ospedali di Alba e Bra due reparti da 20 posti e letti dedicati alla terapia intensiva

Nessuna emergenza ancora alle viste, ma è bene tenersi pronti. Mentre ad oggi i pazienti della Granda positivi all’infezione vengono dirottati al Covid Hospital allestito presso il "Carle" di Cuneo, anche negli ospedali di Alba e Bra si lavora per ottemperare al piano disposto dalla Regione in vista di un possibile ampliarsi del fabbisogno di posti-letto dedicati all’emergenza Coronavirus.L’obiettivo è ovviamente quello di ampliare preventivamente tale dotazione in tutte le province se il numero dei contagiati bisognosi di cure dovessero arrivare a richiedere nuovi spazi per il ricovero al di fuori delle strutture oggi dedicate.

La conferma arriva dal direttore generale dell’Asl Cn2 Massimo Veglio, interpellato dal nostro giornale tra un impegno e l’altro delle fitte giornate cui è chiamato a far fronte da che anche il Piemonte fa i conti con l’infezione di cui l’Italia è ostaggio.

"Parliamo di operazioni che rientrano nei programmi di ampliamento della rete di posti-letto regionale già varata nelle scorse settimane – spiega il dottor Veglio –. Stiamo in sostanza facendo il nostro rispetto a quello che ci hanno assegnato con la richiesta di attivare anche nei nostri ospedali cittadini letti supplementari di terapia intensiva e sub intensiva, insieme a spazi di degenza dedicati. Cosa poi in concreto avverrà nei prossimi giorni dipende poi da quanti pazienti si presenteranno e dalle scelte che la stessa Regione deciderà di assumere".

"Ad oggi – continua il dirigente Asl – la logica seguita in Piemonte è infatti quella del Covid Hospital: si attiva un punto (è il caso del "Carle" di Cuneo o dell’ospedale Tortona, ndr), e lo si dota di tutto ciò che serve, ma ci si tiene in ogni caso pronti anche per altri possibili scenari. In ogni caso noi abbiamo dato la nostra disponibilità, al momento come potenzialità, e nell’ambito di questa c’è il fatto di utilizzare almeno una parte della dotazione di letti elettrici per la terapia intensiva e sub intensiva che la Fondazione Nuovo Ospedale aveva acquistato per Verduno (leggi qui)".

L’allestimento è così cominciato, complice il progressivo svuotamento dei due ospedali reso possibile dalla decisione dell’Unità di crisi regionale – giorni fa – di sospendere tutta le attività chirurgiche e ambulatoriali programmate e differibili, mentre quelle ordinarie o urgenti sono state concentrate e razionalizzate.Questo ha permesso di ricavare nei due ospedali spazi che prima non c’erano, o erano sparsi tra i vari reparti, liberando nella fattispecie la Soc di Chirurgia a Bra ("Ma non è detto che sia poi quella a venire eventualmente utilizzata", precisa Veglio) mentre ad Alba è stata individuata un’area adiacente alla Medicina d’Urgenza, tra la Dialisi e l’Urologia. Qui – sempre se ne ce sarà bisogno alla luce dei numeri e delle scelte regionali – potrebbero entrare in funzione due reparti ognuno dei quali avrebbe una dotazione di 20 posti-letto, mentre nel solo "San Lazzaro" verrebbero allestiti, per il momento, 4 posti-letti di terapia sub-intensiva (ad Alba al momento non ce ne sono) e raddoppiati i 4 posti per la terapia intensiva già presenti.

"Questa è la previsione attuale – conclude il direttore generale –. Gli spazi ci sono. Ora tratta di allestirli in termini di dotazioni: dai letti donati dalla Fondazione a monitor per il controllo dei parametri vitali, dalle strumentazioni per la ventilazione alle numerose altre apparecchiature necessarie in un contesto sanitario di questo tipo".

Direzione e tecnici Asl stanno lavorando in questa direzione, mentre per supportare l’approvvigionamento di strumenti e materiali è nuovamente scesa in campo la Fondazione Nuovo Ospedale, che ha avviato una specifica campagna di crowdfunding, affiancando in questo senso quella avviata dalla stessa Asl con l’appello comparso da qualche giorno sul sito web dell’azienda sanitaria.