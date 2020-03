Coronavirus, primo caso di contagio a Sommariva del Bosco

L'annuncio dal vice sindaco, Marco Pedussia utilizzando i canali social "Abbiamo ricevuto dall'Asl la comunicazione di un primo caso risultato positivo al Covid-19 del nostro Comune. Il contagiato ritrova al momento in Ospedale a Cuneo, in discrete condizioni, ma necessita di assistenza e cure ospedaliere. I famigliari, in buone condizioni, si trovano in quarantena domiciliare, con costante assistenza giornaliera dei sanitari, come previsto dalla normativa".

Da quanto emerge nel video pubblicato dal vice sindaco Pedussia, il contagiato avrebbe avuto contatti negli ultimi tempi, solo con i familiari.

L'invito alla popolazione sommarivese è di stare a casa.