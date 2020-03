Il Comitato Difesa Consumatori "sgrida" Borgna su mancata sanificazione strade

E’ il Comitato Difesa Consumatori, i cui cellulari sono intasati di chiamate, a sollevare una polemica nei confronti del Sindaco di Cuneo Federico Borgna poiché sino ad oggi, nel capoluogo, nessun segno delle operazioni di igienizzazione delle strade, che hanno contraddistinto invece altri comuni anche molto piccoli come Centallo.

L’avvocato Alessio Ghisolfi, responsabile legale del Comitato si appella pubblicamente al Sindaco “in una delle città dove l’Imu è tra le più care in Italia, in un momento come questo, capoluogo di provincia, nessuno ha ancora igienizzazato le strade, attività che altri piccoli comuni, senza soldi hanno attivato: è vergognoso e chiediamo di farlo al più presto entro poche ore.I nostri cellullari, miei e dei colleghi (la sede di via xx settembre è chiusa) sono andati letteralmente in tilt per le segnalazioni ricevute e le proteste.Francamente, oltre alla assenza in città di qualsiasi sostegno comunale (precisiamo non del clero che invece si è bene attivato) sulla spesa a persone sole ed anziane - come Comitato che ha migliaia di tesserati, facciamo i nostri complimenti al Sindaco di Centallo, Chiavassa (santificazione persino a Roata Chiusani che è una frazione) e di Mondovì , Paolo Adriano che le operazioni le hanno subito eseguite. Oltre a Roma, Milano, Novara, Anzio e centinaia di altre città. Insomma a Cuneo possiamo attivarci e presto? chiede l’avvocato Alessio Ghisolfi per conto del Comitato Difesa Consumatori.