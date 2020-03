Il Consorzio GrandaBus modifica gli orari delle autolinee urbane ed extraurbane

Il Consorzio GrandaBus a cui aderiscono 14 società di autolinee e che gestisce il trasporto pubblico locale su tutta la provincia di Cuneo, a causa dell’emergenza Coronavirus ha deciso di modificare gli orari di tutte le corse delle autolinee urbane ed extraurbane della provincia di Cuneo.

Le modifiche entreranno in vigore a partire da lunedì 16 marzo fino a cessata emergenza. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0175/478811 o scrivere a consorzio@grandabus.it

Queste le modifiche: dal lunedì al venerdì verranno svolte le corse previste per il sabato non scolastico (nella consultazione degli orari occorre considerare la riga del sabato e verranno svolte le corse indicate con il quadratino sia pieno che vuoto e quelle indicate con il tondo. Le corse con il triangolo non vengono svolte). Nei giorni di sabato, domenica e nei festivi infrasettimanali verranno svolte le corse previste per i giorni festivi (nella consultazione degli orari occorre considerare la riga dei giorni festivi e verranno svolte le corse indicate con il quadratino sia pieno che vuoto).

Le “corse operai” per Fiat Mirafiori – Teksid – Michelin – Skf – zona industriale Mondovì restano regolari dal lunedì al sabato mattina, salvo diverse disposizioni.

Riduzioni di orario anche per la funicolare di Mondovì che fino a cessata emergenza sarà fruibile dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 19.50. Domenica chiusa.

Sempre a causa dell’emergenza, anche gli uffici biglietteria del Consorzio hanno subito una variazione temporanea degli orari di apertura al pubblico. Resteranno aperti dal lunedì al venerdì (sabato chiuso fino a diversa comunicazione) rispettando il seguente orario: a Cuneo (via Pascal, 7) dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30; a Mondovì (via della Funicolare, 27) dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17; ad Alba (piazza Dogliotti) dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30; a Saluzzo (via Circonvallazione, 19) dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30; a San Mauro Torinese (via Liguria, 7) dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.